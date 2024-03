SPORT’TOUR Rue Jean Mermoz Bagnères-de-Luchon, samedi 25 mai 2024.

SPORT’TOUR Rue Jean Mermoz Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Sortez vos baskets !

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, rendez-vous au stade (ou au gymnase) et à l’espace Badech, lieu du village sportif, où vous pourrez tester un grand nombre de disciplines sportives cyclisme, tir à l’arc, pelote basque au fronton, etc.. Vous pourrez gagner des lots, immortaliser la journée devant un photocall, et profiter de plein d’autres surprises ! Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00

Rue Jean Mermoz LAC DE BADECH

Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

