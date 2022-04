Sports vacances d’avril —

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à — Enfants, ados et adultes, venez tester des sports gratuitement ! Prévoir d’apporter : Une bouteille d’eau

Une tenue de sport adaptée avec une paire de basket propre pour l’intérieur des gymnases Pré-inscription obligatoire à la journée ci-dessous. Vous serez recontacté.e pour confirmation.

Merci de respecter les règles de bienséance (locaux, matériel et autrui). Pendant les vacances d’avril, la direction des Sports vous propose plusieurs sports à essayer gratuitement, en édition spéciale associations villeparisiennes ! Inscription à faire en ligne au p — —

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T19:30:00 2022-04-25T23:59:00;2022-04-26T00:00:00 2022-04-26T23:59:00;2022-04-27T00:00:00 2022-04-27T23:59:00;2022-04-28T00:00:00 2022-04-28T23:59:00;2022-04-29T00:00:00 2022-04-29T21:30:00

