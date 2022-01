Sports Vacances Biganos Biganos Catégories d’évènement: Biganos

Sports Vacances Biganos, 14 février 2022, Biganos.

2022-02-14 10:00:00 – 2022-02-18 17:00:00 Club House du Rugby Avenue des Boïens

Biganos Gironde Biganos Ce concept permet à des jeunes qui ont entre 10 et 16 ans de pratiquer et de découvrir des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs de la commune (dont certains sont issus de différentes associations sportives) pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00.

Inscriptions à partir du samedi 29 janvier au service Vie Citoyenne, Vie Sportive, Vie Associative

Inscriptions à partir du samedi 29 janvier au service Vie Citoyenne, Vie Sportive, Vie Associative

Ouverture exceptionnelle de 10h à 12h

Inscriptions à partir du samedi 29 janvier au service Vie Citoyenne, Vie Sportive, Vie Associative

Ouverture exceptionnelle de 10h à 12h Ce concept permet à des jeunes qui ont entre 10 et 16 ans de pratiquer et de découvrir des activités sportives encadrées par des éducateurs sportifs de la commune (dont certains sont issus de différentes associations sportives) pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00.

Inscriptions à partir du samedi 29 janvier au service Vie Citoyenne, Vie Sportive, Vie Associative

© Ville de Biganos

Club House du Rugby Avenue des Boïens Biganos

dernière mise à jour : 2022-01-21

