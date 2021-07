Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Sports traditionnels – Force basque Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Pyrénées-Atlantiques

Sports traditionnels – Force basque Hendaye, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Hendaye. Sports traditionnels – Force basque 2021-07-28 21:00:00 – 2021-07-28

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité. Buvette – Sandwichs – Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place). Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité. Buvette – Sandwichs – Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place). +33 6 79 22 05 64 Une soirée inoubliable avec les meilleurs spécialistes des jeux et sports traditionnels basques, reconnu par l’Unesco au patrimoine immatériel de l’humanité. Buvette – Sandwichs – Talo ta txingar (galette traditionnelle de farine de maïs avec de la ventrèche, cuite à la plancha, sur place). Bidasoako Txaranga dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Hendaye Adresse Ville Hendaye lieuville 43.35985#-1.77509