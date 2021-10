Sports pour Tous au Lycée Saint Michel Lycée St Michel, 9 novembre 2021, Reims.

Sports pour Tous au Lycée Saint Michel

Lycée St Michel, le mardi 9 novembre à 09:00

Petits et grands sont invités à s’initier et découvrir de nombreuses activités, connues ou moins connues. Un seul objectif : trouver l’activité adaptée qui correspond à ses besoins et à ses envies afin que le sport fasse partie du quotidien de plus de Français ! C’est pourquoi le sport doit être accessible à tous car il est bénéfique au bien-être, au lien social, à la mixité et à l’inclusion de chacun par le jeu. Ce sont tous ces aspects du sport que la Fédération souhaite faire découvrir dans toute la France grâce à son Road Tour ! Le Road Tour est également une invitation à mieux connaître le réseau fédéral d’intérêt public, ses valeurs et ses 2 800 Clubs affiliés présents sur l’ensemble du territoire et qui, ensemble, se fixent la mission de rendre le sport accessible au plus grand nombre !

Entrée libre et gratuite

Initiations d’activités multisports et promotion Sports pour Tous

Lycée St Michel 39 rue martin Peller, 51100 Reims Marne



