Ganges 34190 Programme adapté à votre motivation à la portée de tous où vous garderez souplesse, dynamisme et confiance en vous !! Tous les mardis après-midi, si le temps le permet.

Rendez-vous au stade Cayrel

de 14h00 à 15h15. Participation 1€ par séance.

Encadrée par Amandine, animatrice sportive diplômée.

INSCRIPTION à la séance OBLIGATOIRE afin de garantir les bonnes conditions liées au protocole gouvernemental.

Ambiance conviviale qui favorise les échanges et conforte le lien social. Pensez à prendre :

• Vos Baskets

• Une bouteille d’eau

