Sports Oxygène ! Centre Val Joli, 3 juillet 2022, Châtel.

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à Centre Val Joli

Amateur de sports, tu aimes bouger et te dépenser ? ————————————————— Ce séjour est prévu pour te faire profiter, dans un cadre sécurisé, la pratique de différents sports : Tennis, Bob luge, Trampoline, Golf et Randonnée ! Novak Djokovic, Serena Williams, Rafael Nadal et Roger Federer sont tes idoles ? Alors viens profiter de tes vacances dans cette colonie de vacances spéciale tennis. Chaque jour, tu as rendez-vous sur le court pour améliorer tes bases avec tes amis de la colo. Cette colonie est pécialement prévue pour toi. Toi qui aime le tennis et/ou qui en pratique en club à l’année. Au cours de ta semaine, tu auras la possibilité de suivre les ateliers d’entraînement technique et t’adonner à des matchs sous différents formats dans la bonne humeur. Nous t’avons préparé ce séjour pour découvrir aussi le Bob luge et le trampoline… Nous ne pourrons pas échapper à une belle balade en montagne, les paysages sont fabuleux. On t’emmène au coeur des Alpes admirer les fantastiques paysages à la frontière suisse. Le centre est situé sur la commune de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. À 1 200 mètres d’altitude, les paysages sont à la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux mélange de douceur de vivre et de convivialité. Les veillées prévuespar la station, selon programmation, et celles concoctées par l’équipe pédagogique rythmeront tes soirées. Enfin, pour tous les fans de balles nous te proposerons aussi des séances de golf. **L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront pour ce séjour sportif.**

499 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Val Joli 671 Route de Thonon, 74390 Châtel Châtel Haute-Savoie



