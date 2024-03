Sports Olympiques en Colo !-Croq’Vacances Centre Morogues-Saulty Saint-Chéron, dimanche 14 juillet 2024.

Sports Olympiques en Colo !-Croq’Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 14 – 20 juillet Centre Morogues-Saulty 559 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-14T08:00:00+02:00 – 2024-07-14T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-20T00:00:00+02:00 – 2024-07-20T18:58:00+02:00

C’est avec enthousiasme et énergie que les jeunes «athlètes» sont invités à rejoindre la colonie des Sports Olympiques 2024 en Île-de-France, à Saint-Chéron !

Cette colonie offre une immersion complète dans l’univers passionnant du sport avec une variété d’activités dynamiques. Tu auras l’opportunité de t’immerger dans les sports olympiques tels que le basket, le handball, le football et le tennis. Encadré(e) par tes coachs-animateurs, tu affineras tes compétences et renforceras ton esprit d’équipe. Nous te proposerons des sessions de ventriglisse palpitantes sur le centre pour te rafraichir. Pendant ta colonie une excursion exceptionnelle t’attend : la visite guidée du Centre National de Football de Clairefontaine(1).

Tu apprendras les valeurs du fair-play, de la discipline et du respect mutuel dans ce séjour lors des entrainements et des matchs. Les activités sont conçues pour encourager le développement personnel, la persévérance et la camaraderie. Tu seras encouragé(e) à donner le meilleur de toi-même, à surmonter les défis et à célébrer les succès collectifs. Les journées sportives se concluront par des veillées ludiques et conviviales. Ce séjour offre bien plus qu’une expérience sportive.

Il propose une immersion totale dans l’esprit olympique, promouvant le bien-être physique, le développement personnel et le plaisir du sport. Rejoins-nous pour une aventure inoubliable qui célèbre le sport, l’amitié et le dépassement de soi !

(1) : en cas d’indisponibilité du CNF de Clairefontaine pour manifestation sportive, dont les JO, une sortie à la piscine de Dourdan sera organisée.

Centre Morogues-Saulty 4 rue paul payenneville 91530 Saint-Chéron 91530 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-sports-olympiques-en-colo_225.html »}]

Basket-ball Handball

Croq’ Vacances