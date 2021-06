Lagineste Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste Lagineste, Lot Sports, nature et découvertes dans le Lot Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste Lagineste Catégories d’évènement: Lagineste

Lot

Sports, nature et découvertes dans le Lot Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste, 10 août 2021-10 août 2021, Lagineste. Sports, nature et découvertes dans le Lot

du mardi 10 août au lundi 16 août à Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste

Découverte des activités sportives Eaux vives, grimpe, VTT, rando, spéléo ou baignade. Canoé-kayak sur la Dordogne, éscalade sur la Falaise d’Autoire, VTT sur le causse environnement, Spéléologie afin de découvrir le milieu souterrain. Loisirs, détente et esprit de groupe seront au rendez-vous ! Le centre Aroéven de St Jean Lagineste se trouve dans le Lot, au coeur d’un parc boisé de 3 hectares. A proximité de la Dordogne dans le Haut Quercy, le centre offre un terrain de jeu propice aux activités de plein air. Saint Céré, Rocamadour et le gouffre de Padirac se situent à moins de 20 km de notre centre. L’hébergement se fait sous tentes marabout (6-7 places) montées sur un plancher. Un bâtiment en dur comprenant cuisine, salle d’activités et sanitaires est à notre disposition. Une attention particulière sera portée sur la découverte des produits alimentaires locaux. Les jeunes participeront aux tâches de la vie quotidienne et au rangement des locaux.

620

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste Pépuriot 46400 Lagineste Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T00:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T00:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T00:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T00:00:00 2021-08-13T23:59:00;2021-08-14T00:00:00 2021-08-14T23:59:00;2021-08-15T00:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Lagineste, Lot Autres Lieu Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste Adresse Pépuriot 46400 Ville Lagineste lieuville Centre Aroéven Lyon St Jean Lagineste Lagineste