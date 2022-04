[Sports & loisirs] Porte ouverte Parkour Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Sports & loisirs] Porte ouverte Parkour Dieppe, 30 avril 2022, Dieppe. [Sports & loisirs] Porte ouverte Parkour Dieppe

2022-04-30 13:30:00 – 2022-04-30 16:00:00

Dieppe Seine-Maritime Tu as toujours eu envie de faire du parkour ?

Viens tester aux portes-ouvertes du Gymnase Achille Desjardins à Dieppe. Tu as toujours eu envie de faire du parkour ?

Viens tester aux portes-ouvertes du Gymnase Achille Desjardins à Dieppe. csmgdieppe@orange.fr +33 2 35 06 13 05 Tu as toujours eu envie de faire du parkour ?

Viens tester aux portes-ouvertes du Gymnase Achille Desjardins à Dieppe. Dieppe

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Ville Dieppe lieuville Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Sports & loisirs] Porte ouverte Parkour Dieppe 2022-04-30 was last modified: by [Sports & loisirs] Porte ouverte Parkour Dieppe Dieppe 30 avril 2022 dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime