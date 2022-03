[Sports & loisirs] Bingo “Disco” Dieppe, 7 mai 2022, Dieppe.

[Sports & loisirs] Bingo “Disco” Dieppe

2022-05-07 – 2022-05-07

Dieppe Seine-Maritime Dieppe

Hey les #Bingogamers !

Le Bingo “Disco” débarque enfin dans votre Casino de Dieppe.

Enfilez votre pantalon pattes d’èph et ce top à paillettes, et c’est parti !

Lors de ce Bingo de dingue, notre DJ et Cédric Cinqcinq : notre animateur « préféré » vous feront vibrer au rythme du dancefloor.

Nous vous proposons donc de gagner de l’argent.

Avec un seul objectif commun : vous éclater !

+33 2 32 14 48 00

Dieppe

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie