« Sports extrêmes, tester ses limites pour amener à un comportement responsable, à Malville (Loire-Atlantique)»

Nous tenons à préciser que ces séjours sont organisés dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur et de l’application par les équipes encadrantes du dernier protocole sanitaire relatif aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement. * **Objectifs :** • Apprendre à vivre ensemble dans un environnement différent. • Leur faire comprendre la nécessité pour tous de respecter les règles de vie en collectivité • Découvrir de nouveaux sports extrêmes notamment maritimes (jet ski, flyboard, bouée tractée, quad…) • Faire comprendre aux jeunes les prises de risques irréfléchies et les amener à un comportement responsable en faisant le parallèle avec leur quotidien – Permettre à des adolescents la remobilisation scolaire et le renforcement des apprentissages. – Développer le sens de l’effort et le dépassement de soi – Leur donner la possibilité de partir en vacances. – Travailler sur l’autonomie et la vie en collectivité • Développer la confiance en soi et l’estime de soi • Pratiquer des activités physiques et sportives différentes et inconnues pour eux • Découvrir le patrimoine culturel et historique d’une région qu’ils ne connaissent pas • Donner la possibilité aux jeunes du quartier prioritaire de la commune de partir en vacances cet été • Respecter les différences et besoins de chacun • Impliquer les jeunes dans les différents moments de la journée • Faire respecter la tolérance et les principes de l’égalité filles / garçons * **Description :** Pour un grand nombre de jeunes du quartier prioritaire de la Cité-jardin de la Butte Rouge, il est très difficile de partir en vacances, d’autant plus avec la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. Les habitants du quartier prioritaire et de surcroît les jeunes sont d’autant plus touchés par ce phénomène et nous avons pour objectif d’œuvrer à faire partir des jeunes qui n’en auraient pas l’occasion autrement. Ceux-ci sont attachés à leur quartier et ont du mal à s’y détacher car ils s’y identifient et appréhendent de découvrir d’autres horizons par peur de l’inconnu. Nous nous sommes donc fixés comme objectif premier pour ce groupe de jeunes de concourir à leur ouverture culturelle par l’intermédiaire d’un séjour dans un environnement inconnu pour eux et loin de leurs repères. Le fait de les faire partir dans un autre endroit va leur permettre de se déconnecter, de découvrir d’autres environnements et paysages. Lors de ces vacances, les jeunes pourront faire des activités nautiques telles que : du jet ski, du flyboard et de la bouée tractée, ainsi que des activités culturelles telles que la visite de la Machine de l’île à Nantes, les terres de sel de Guérande… Les jeunes pourront également profiter du lieu d’hébergement pour jouer au badminton, au ping-pong et à différents jeux provenant de la malle pédagogique… Le but de leur faire pratiquer des sports extrêmes est de les confronter aux risques qu’ils prennent au quotidien (conduite d’engins motorisés sans casque et sans respecter le code de la route, mise en danger d’eux-mêmes et d’autrui régulièrement au sein du quartier…) afin de leur faire prendre conscience des dangers de leurs pratiques pour eux même ainsi que pour les autres. Le travail des animateurs et moniteurs spécifiques aux sports extrêmes amènera les jeunes à comprendre la nécessité et l’importance d’avoir un comportement responsable au quotidien pour leur sécurité. Le séjour se déroulera en Loire Atlantique et plus précisément dans la ville de Malville. Nous logerons au Gîte « Le Pradel », agréé jeunesse et sports. Les locaux sont équipés de : Au rez de chaussée : • un séjour avec salle à manger/cuisine équipée (réfrigérateur/congélateur) • 2 chambres • Salles d’eau privatives/WC indépendants • Espace de jeux • Arrière cuisine avec réfrigérateur supplémentaire A l’étage : • 3 chambres avec salle de bains et WC privatifs En extérieur : terrasses en bois/barbecue • Activités : Accro branche, jet ski, sortie à la mer, randonnée pédestre sur le site du gîte Lors de ce séjour, les matinées (de 9h30 à 12h) seront consacrées au renforcement scolaire et des compétences de manière ludique par les animateurs. L’objectif est d’apprendre en s’amusant par l’intermédiaire d’activités et d’ateliers ludo-éducatifs en utilisant la pédagogie du détour et par l’organisation d’activités d’expression orale (matchs d’improvisation, savoir argumenter et défendre un point de vue). Les équipes pédagogiques intègrent à ces activités, des principes d’éducation à l’environnement, en les initiant aux problématiques environnementales et en les amenant à réfléchir sur les notions écologiques et de développement durable. Les jeunes et les animateurs s’attacheront à mettre en place une charte de vie collective dès le début des séjours (définition des règles de vie et du rôle de chacun). Et les soirées permettront de faire tous ensemble le bilan de la journée. * **Bénéficiaires :** Ce séjour est ouvert à 7 jeunes (3 filles/ 4 garçons), provenant du quartier prioritaire de la commune, âgés de 15 à 17 ans. Les 7 jeunes qui bénéficient de ces séjours fréquentent toute l’année la structures d’animation socio-éducative et culturelle « Cité-Jardins » de l’association IDSU de la commune de Châtenay-Malabry. Les 7 jeunes résident en quartier prioritaire Politique de la Ville et sont pour certains suivis dans le cadre du Programme de Réussite Educative ou du service de Prévention spécialisée de l’association IDSU. Ceux-ci ont également été identifiés comme ne partant pas en vacances sur la période estivale 2021 (hormis ces séjours évidemment) et comme ayant des difficultés dans le cadre des apprentissages scolaires. Autrement, afin d’identifier au mieux ces mineurs prioritaires, notamment concernant notre volonté de cibler les jeunes en besoin de renforcement des notions scolaires et d’apprentissages, nous nous sommes appuyés, non seulement sur les bilans individualisés réalisés dans le cadre du CLAS (Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité) au sein de la structure d’animation socio-éducatives et culturelles. Mais également, dans le cadre des liens étroits établis avec l’Éducation Nationale (coordinatrice REP et chefs d’établissements) sur les jeunes ciblés, notamment au sein des GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) afin de proposer ces « colos apprenantes » aux jeunes en besoin de renforcement des notions scolaires. * **Actions de communication et de promotion auprès des familles :** Les familles sont sensibilisées par plusieurs biais. Dans un premier temps, le responsable de la structure d’animation socio-éducative et culturelle à laquelle est rattachée leur enfant, leur présente le séjour et explicite ses objectifs. Ensuite, chaque famille reçoit un dossier d’inscription regroupant l’ensemble des informations essentielles inhérentes au séjour (protocole sanitaire mis en place, emploi du temps (temps de renforcement des apprentissages et activités culturelles, sportives, de découverte et de contact avec la nature et de loisirs), charte de vie en collectivité, personnels encadrants…) En amont du séjour, une réunion d’information regroupant l’équipe encadrante, les enfants et les familles est organisée afin de présenter de manière détaillée le dispositif « colos apprenantes », les objectifs, le programme d’activités et les modalités du séjour et, enfin, le cas échéant de pouvoir répondre aux questions des familles. * **Liste des partenaires impliqués / à impliquer :** Les différentes structures d’animation socio-éducative et culturelle de l’association IDSU. Les travailleurs sociaux du Programme de Réussite Educative. L’équipe du service de Prévention spécialisée. L’équipe pédagogique et technique du site d’accueil.

Le tarif unique est de 80 euros par jeune. Une grande majorité des familles utilise des bons CAF pour le règlement du séjour, avec possibilité d’un mode de paiement adapté, voir échelonné.

Permettre à des jeunes en QPV, cumulant des difficultés scolaires, sociales et éducatives de bénéficier d’activités culturelles, sportives et de renforcement des apprentissages.

