Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Sports : et si on laissait nos clichés aux vestiaires ? Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Sports : et si on laissait nos clichés aux vestiaires ? Quimperlé, 23 novembre 2021, Quimperlé. Sports : et si on laissait nos clichés aux vestiaires ? Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

2021-11-23 20:30:00 – 2021-11-23 22:00:00 Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër

Quimperlé Finistère Quimperlé Dans le cadre de son plan d’actions égalité femmes-hommes, la Ville organise à destination des associations et du grand public un temps-fort sur l’égalité, animé par Mélissa Plaza. Cette conférence interactive vous permettra de mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans vos pratiques au quotidien puis de réfléchir à la place des femmes dans notre société et plus particulièrement dans le sport. La soirée se terminera par une dédicace du livre de Mélissa Plaza « Pas pour les filles ». Ex joueuse internationale de football, Mélissa Plaza est également diplômée d’un doctorat en psychologie du sport. Elle a étudié les liens entre les stéréotypes de genre, conscients et inconscients, et les comportements sportifs des individus. Pass Sanitaire et port du masque obligatoires mairie@ville-quimperle.fr Dans le cadre de son plan d’actions égalité femmes-hommes, la Ville organise à destination des associations et du grand public un temps-fort sur l’égalité, animé par Mélissa Plaza. Cette conférence interactive vous permettra de mieux prendre en compte l’égalité femmes-hommes dans vos pratiques au quotidien puis de réfléchir à la place des femmes dans notre société et plus particulièrement dans le sport. La soirée se terminera par une dédicace du livre de Mélissa Plaza « Pas pour les filles ». Ex joueuse internationale de football, Mélissa Plaza est également diplômée d’un doctorat en psychologie du sport. Elle a étudié les liens entre les stéréotypes de genre, conscients et inconscients, et les comportements sportifs des individus. Pass Sanitaire et port du masque obligatoires Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Quimperlé Adresse Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Ville Quimperlé lieuville Espace Benoîte-Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé