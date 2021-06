Sports et découvertes à Avignon Centre Louis Giraud, 5 août 2021-5 août 2021, Carpentras.

Sports et découvertes à Avignon

du jeudi 5 août au lundi 23 août à Centre Louis Giraud

[Cliquer ici pour découvrir le séjour sur notre site](https://www.cesl.fr/sejour/Ete/Sports-et-fete-a-Avignon) Ça va danser sur Avignon cet été. Pas loin du pont… Sur ce séjour, nos équipes d’animation proposent une multitude d’activités à vos enfants selon leurs âges et leurs désirs sur notre maison en profitant des infrastructures de cette dernière. Nous profiterons également du Vaucluse et des célèbres Gorges de l’Ardèche pour découvrir cette belle région. Un séjour pensé pour votre enfant mais aussi les frères et sœurs car tous les âges sont acceptés et le rythme de chacun est respecté. **Pour tous** • Parc aquatique « Wave Island » (1 journée) • Piscine (2 demi-journées) • Accrobranche au lac de Mormoiron (1 journée) • Tournois sportifs quotidien sur le centre. Nous disposons d’une piste d’athlétisme, de trois courts de tennis, d’une table de ping-pong, de deux terrains de basketball, d’un terrain de football et d’un gymnase avec un mur d’escalade. • Visite d’Avignon (2 journées) • Danses et chorégraphies • Grands jeux et veillées mis en place tout au long du séjour par l’équipe d’animation **6-10 ans** • Ferme pédagogique (1 journée) • Initiation canoë sur la Sorgue et visite de l’Isle sur La Sorgue (1 demi-journée) • Visite de la ferme aux crocodiles (1 demi-journée) • Camping en Ardèche (3 jours, 2 nuits) • Descente de l’Ardèche (1 demi-journée) **11-13 ans** • Karting (1 séance) • Camping en Ardèche (3 jours, 3 nuits) • Initiation canoë (pour préparer la descente de rivière) (1 demi-journée) • Randonnée en VTT au bord de l’Ardèche avec baignade (1 journée) • Descente de l’Ardèche sur 2 jours avec nuit en bivouac (2 jours, 1 nuit)

1270 euros (transport organisé en train depuis PARIS et 15 autres villes)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Centre Louis Giraud Carpentras Carpentras Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

