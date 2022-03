Sports en séries Brignais Brignais Catégories d’évènement: Brignais

Rhône

Sports en séries Brignais, 6 mars 2022, Brignais. Sports en séries Complexe sportif Pierre Minssieux 3 boulevard des sports Brignais

2022-03-06 09:00:00 09:00:00 – 2022-03-06 12:00:00 12:00:00 Complexe sportif Pierre Minssieux 3 boulevard des sports

Brignais Rhône Les associations brignairotes vous donnent rendez-vous pour l’épisode 2 de l’événement ” Sports en séries ” ! Au programme : activités bien-être (pilates, yoga, qi gong, tai chi chuan, kung-fu, gym douce). Une matinée 100% zen ! Gratuit & sans inscription sport@mairie-brignais.fr +33 4 72 31 84 02 http://www.brignais.com/ Complexe sportif Pierre Minssieux 3 boulevard des sports Brignais

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Brignais, Rhône Autres Lieu Brignais Adresse Complexe sportif Pierre Minssieux 3 boulevard des sports Ville Brignais lieuville Complexe sportif Pierre Minssieux 3 boulevard des sports Brignais Departement Rhône

Brignais Brignais Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brignais/

Sports en séries Brignais 2022-03-06 was last modified: by Sports en séries Brignais Brignais 6 mars 2022 Brignais rhône

Brignais Rhône