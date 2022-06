SPORTS DAY Liévin, 3 juillet 2022, Liévin.

SPORTS DAY Parc Rollencourt Liévin

2022-07-03 – 2022-07-03

Parc Rollencourt Liévin 62800

Liévin Le principe? Un mélange de cours de fitness, d’un parc d’attractions pour nos plus jeunes, des animations à gogo et le traditionnel forum des associations. Dès le matin, la ville installe une scène pour toute une journée et invite la population à suivre plusieurs cours de fitness/sport gratuitement. Le premier cours est assuré par une personnalité du monde du fitness et le reste par les partenaires tels que Décathlon, Basic Fit, Curves, Performéo, Moov Studio…

Créé en 2018, le Sports Day revient pour une cinquième édition. Annulée en 2021 à cause des intempéries, cette manifestation espère revenir plus forte encore.

+33 3 21 44 88 79 https://lievin.fr/

dernière mise à jour : 2022-06-03 par