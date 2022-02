Sports Collectifs à Châtel Centre Val Joli, 3 juillet 2022, Châtel.

Sports Collectifs à Châtel

du dimanche 3 juillet au samedi 9 juillet à Centre Val Joli

Tu es fan de sports collectifs et tu souhaites vivre ta passion durant tes vacances ? ————————————————————————————- Débutant ou joueur confirmé, cette colonie qui allie plusieurs sports collectifs t’ouvre ses portes pour une semaine dédiée aux ballons ronds ! Les jeunes pratiqueront quotidiennement le handball, le basket-ball et le football. Chaque jour, ton animateur sportif te transmettra ses conseils pour perfectionner ton jeu, lors d’exercices individuels et collectifs basés sur les aspects techniques et tactiques. Au programme : gestes fondamentaux individuels et collectifs (passes, feintes, jonglages, dribbles, marquage, gestes défensifs et frappes), travail par poste (attaquant, milieu de terrain, défenseur, gardien de but). De quoi te permettre de devenir un joueur averti ! En fin de séjour, place aux mini-championnats ! Quelle équipe gagnera le trophée ? À ce programme de sports collectifs, nous te proposons aussi, baignades au parc aquatique de Châtel, trampoline au centre de vacances, randonnées à la montagne et bien entendu des jeux et veillées. Ton séjour sera complété par d’autres activités proposées par l’équipe d’animation : jeux d’intérieur et jeux de société. **Dans ta colonie Sports Collectifs, tolérance, échange et partage seront le fil rouge de tes entrainements et de tes matchs. Ici l’intérêt du collectif prime sur l’intérêt individuel !**

449 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Val Joli 671 Route de Thonon, 74390 Châtel Châtel Haute-Savoie



