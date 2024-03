Sports Aventure – Croq’Vacances Chalet « Les Églantines » Vars, dimanche 4 août 2024.

Sports Aventure – Croq’Vacances Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 4 – 10 août Chalet « Les Églantines » 629 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-04T08:00:00+02:00 – 2024-08-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-10T00:00:00+02:00 – 2024-08-10T19:00:00+02:00

Envie d’aventures et de sensations fortes ? Direction les Alpes-de-Haute-Provence pour un séjour «sensationnellement» inoubliable !

Dans un cadre surprenant, en pleine nature, pars à la découverte d’activités sportives à sensations encadrées par nos Moniteurs Brevetés d’État.

Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de la région, notamment lors de la sortie canyoning. Suite à une marche d’approche, tu t’élanceras dans le canyon avec quelques descentes en rappel, des toboggans naturels et de la nage en eaux vives.

Lors de différentes balades et randonnées, tu partiras à la découverte de la faune et la flore des massifs des Hautes-Alpes. Tu profiteras du lac à proximité du centre de vacances pour te rafraîchir.

Et pour continuer à faire le plein de sensations, tu pratiqueras de l’accrobranche, activité ludique pour découvrir les plaisirs de la grimpe en haut des cimes. Tu en profiteras pour admirer la vue entre lacs et montagnes. S’ajoute à ce programme tonique, du VTT de loisirs. Pas besoin d’être expert pour pratiquer cette descente qui te procurera de belles sensations !

L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades. Ce séjour dynamique se déroule dans un environnement naturel exceptionnel. Cette colonie de vacances te permettra de découvrir la région d’une façon sportive tout en partageant des sensations fortes entre amis.

Chalet « Les Églantines » 05560 VARS Vars 05560 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0240355215 »}, {« type »: « link », « value »: « https://croqvacances.org/colonie-de-vacances-sports-aventure_33.html »}]

Canyoning Accrobranche

Croq’ Vacances