Sports Aventure CAMPING LE VALDIE, 14 août 2022, Die.

Sports Aventure

du dimanche 14 août au jeudi 25 août à CAMPING LE VALDIE

Envie d’aventure et de sensations fortes ? Direction la Drôme pour un séjour inoubliable ! —————————————————————————————— ### Dans un cadre surprenant, en pleine nature partez à la découverte d’activités sportives à sensations encadrées par des Moniteurs Brevetés d’Etat. Chacun pourra vivre à 100 % les activités dans un cadre sécurisé et profiter des sites remarquables de la région, notamment lors de la sortie canyoning. Suite à une marche d’approche, tu t’élanceras dans le canyon avec des sauts, quelques descentes en rappel, des toboggans naturels et de la nage en eaux vives. Lors de différentes balades et randonnées, tu partiras à la découverte de la faune et la flore des massifs de la Drôme. Tu profiteras des nombreuses plages naturelles qu’offre la Drôme pour te rafraichir. Au cours de ton séjour, tu pourras également t’initier au VTT Électrique Tout Terrain. Ces VTT Électriques sont idéaux pour les sorties alliant vitesse et sensations fortes mais également pour savourer les plaisirs d’une paisible randonnée où chacun peut aller à son rythme. Et pour clôturer le plein de sensations, tu prendras de la hauteur avec le parcours de Via-Ferrata et d’un parcours d’accrobranche. Tu seras équipé d’un baudrier et accompagné de ton guide. Tu découvriras les paysages magnifiques de la Drôme Provençale. L’équipe d’animation proposera également des grands jeux, veillées et baignades en rivière. Ce séjour dynamique se déroule dans un environnement naturel. **Cette colonie de vacances te permettra de découvrir la région de façon sportive en partageant des sensations fortes entre amis.**

879 €

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CAMPING LE VALDIE 26150 DIE Die Aix-en-Diois Drôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T08:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T00:00:00 2022-08-15T23:59:00;2022-08-16T00:00:00 2022-08-16T23:59:00;2022-08-17T00:00:00 2022-08-17T23:59:00;2022-08-18T00:00:00 2022-08-18T23:59:00;2022-08-19T00:00:00 2022-08-19T23:59:00;2022-08-20T00:00:00 2022-08-20T23:59:00;2022-08-21T00:00:00 2022-08-21T23:59:00;2022-08-22T00:00:00 2022-08-22T23:59:00;2022-08-23T00:00:00 2022-08-23T23:59:00;2022-08-24T00:00:00 2022-08-24T23:59:00;2022-08-25T00:00:00 2022-08-25T20:00:00