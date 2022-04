SPORTS AVENIR Centre de vacances Les Gréyères Seyne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du lundi 18 avril au vendredi 22 avril à Centre de vacances Les Gréyères

Au dela des jeux traditionnels et des veillées, les adolescents auront l’oppotunité de participer à des activités ludiques, sportives et culturelles. Sur un terrain de plus de trois hectares des activités sportives collectives seront mises en place en fonction de leurs envies (football, base ball, badmington…). Des baignades seront organisées à la piscine et des intervenants spécialisés assureront l’encardrement de certaines activités (randonnées, course d’orientation, VTT)

440/possibilité de prise en charge par l’État pour les publics cibles

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre de vacances Les Gréyères Seyne les Alpes Seyne Alpes-de-Haute-Provence

