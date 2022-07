SPORTS A LA PLAGE

2022-07-04 – 2022-08-31 La Direction des Sports de la ville d’Agde propose diverses animations et activités sportives tout au long de l’été, du lundi au vendredi. A partir du 4 juillet

-Tir à l’arc

Dés 9ans.

10€ les 5 séances d’1h, inscription sur place

A 9h00, 10h00 ou 11h00, du lundi au vendredi. Domaine Saint-Martin, Route du Cap d’Agde Animations sportives

10h00>12h30 : animations kids et acrobaties gymniques pour les 8-13 ans

16h30 : tournoi ado-adultes (beach tennis, beach volley, tennis ballon)

Gratuit. Inscription sur place

Du lundi au vendredi. Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde Gym bien -être & Fitness TBC

– Lundis et vendredis : Plage du Front de Mer. Le Grau d’Agde

– Mardis et jeudis : Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde

– Mercredis : Plage du Môle. Le Cap d’Agde

Gratuit. Inscription sur place

8h00>9h00 : Gym

9h00>10h00 : Fitness Total Body Conditioning Yoga de la marche

Un véritable art de la marche vers le « non effort » : une marche « médit’active ». Marche régulière avec enchainements de postures vers le bien-être, le lâcher-prise. Dés 18ans.

Gratuit. Inscription sur place

19h00>20h30

Les lundis et mercredis. Parking du Moulin des Evêques. Avenue du 8 mai 1945. Agde Yoga à la plage

Dès 18ans.

Gratuit. Inscription sur place

19h00>20h00

Les mardis et jeudis. Plage du Mail de Rochelongue. Le Cap d’Agde A partir du 12 juillet

Tournois nocturnes

– Les mardis : Beach Tennis

– Les jeudis : Beach Volley

Gratuit. Inscriptions sur place

