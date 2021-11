Vaulx-en-Velin Ligue & Jas Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin SPORTISSIMO Ligue & Jas Vaulx-en-Velin Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Vaulx-en-Velin

SPORTISSIMO Ligue & Jas, 31 octobre 2021, Vaulx-en-Velin. SPORTISSIMO

du dimanche 31 octobre au vendredi 5 novembre à Ligue & Jas

Au gré de tes envies, choisis ton activité sur chaque temps de la journée : le matin, l’après-midi jusqu’à 16h30 et de 17h à 18h environ. Activités au choix : VTT, équitation, accrobranche, tir à l’arc, sports collectifs, piscine, cyclisme sur route, mini-golf, course d’orientation, canöé. Autres activités : grands jeux, veillées, tournois de sports, activités manuelles et activitées manuelles.

500 euros

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Ligue & Jas Satin 42110 Vaulx-en-Velin La Soie Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T18:00:00 2021-10-31T23:59:00;2021-11-01T00:00:00 2021-11-01T23:59:00;2021-11-02T00:00:00 2021-11-02T23:59:00;2021-11-03T00:00:00 2021-11-03T23:59:00;2021-11-04T00:00:00 2021-11-04T23:59:00;2021-11-05T00:00:00 2021-11-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin Autres Lieu Ligue & Jas Adresse Satin 42110 Ville Vaulx-en-Velin lieuville Ligue & Jas Vaulx-en-Velin