Sportissimo Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Tourcoing, vendredi 16 février 2024.

Sportissimo Coordination artistique Amaury BREYNE Vendredi 16 février, 19h00 Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-16T19:00:00+01:00 – 2024-02-16T20:00:00+01:00

Assistez à un spectacle unique où les mondes du sport, du divertissement et de la musique se rejoignent pour célébrer l’esprit olympique ! Ce concert, mêlant chœur d’enfants, pianistes et récitant vous emmènera dans un voyage musical inoubliable avec « Les Sports et divertissements » d’Erik SATIE, « Un petit peu d’exercice » de Darius MILHAUD, ou bien encore la « Sport-polka » de Josef STRAUSS.

Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing 4 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing

