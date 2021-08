Belberaud Mairie de Belberaud Belberaud, Haute-Garonne Sportir en Septembre Mairie de Belberaud Belberaud Catégories d’évènement: Belberaud

Mairie de Belberaud, le samedi 28 août à 17:00

Randonnée sur la boucle des Treize Vents ; cette agréable promenade offre un beau panorama sur la vallée de l’Hers. Restauration sur place ; reserver votre repas sur [www.cheznenette.fr](http://www.cheznenette.fr) Lancement de l’évènement “Sportir en septembre” Mairie de Belberaud Rue de la mairie, 31450 Belberaud Belberaud Haute-Garonne

2021-08-28T17:00:00 2021-08-28T21:00:00

