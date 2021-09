Sportir en Septembre lac de rabaudy castanet tolosan, 25 septembre 2021, Castanet-Tolosan.

Sportir en Septembre

lac de rabaudy castanet tolosan, le samedi 25 septembre à 14:00

**Du 1er au 25 septembre, participez au mois des sports de pleine nature : Sportir en septembre !** Jusqu’au 25 septembre, défiez-vous entre collègues, amis, en famille, ou même seul, quand vous le souhaitez et en toute autonomie grâce à deux challenges : **-** [**Challenge Randonnées**](https://www.sicoval.fr/fr/actualites/sportir-en-septembre.html) **:** Des lettres se sont perdues sur les chemins de randonnée des boucles de La Marcaissonne, La Comtesse, En Mauran, Treize vents et Notre-Dame des Bois. Saurez-vous les retrouver ? Un code se cache derrière toutes ces lettres et vous permettra de participer à un tirage au sort. **-** [**Challenge Runnin’City**](https://www.sicoval.fr/fr/actualites/sportir-en-septembre.html) **:** découvrez le territoire au travers de 3 parcours conçus sur mesure sur l’application Runnin’City. Un code vous sera donné pendant le parcours, et vous permettra de participer à un tirage au sort. Ces deux challenges peuvent être réalisés tout au long du mois. Une dernière épreuve vous attendra le [25 septembre au lac de Rabaudy à Castanet-Tolosan !](https://www.sicoval.fr/fr/actualites/sportir-en-septembre.html) **4 courses d’orientations** vous seront proposées, avec des animations et une buvette. > Evenement gratuit > soumis au Pass Sanitaire > Inscriptions sur place Plus d’informations sur le site [www.sicoval.fr](https://www.sicoval.fr/fr/actualites/sportir-en-septembre.html)

Entrée libre, gratuite

Le mois des sports de pleine nature

lac de rabaudy castanet tolosan lac de Rabaudy Castanet-Tolosan Haute-Garonne



