Griiise : Quatuor de la Tour des Anges Sporting Podensac, 4 novembre 2023, Podensac.

Podensac,Gironde

Samedi 4 novembre 2023, à 20h30 salle des fêtes Le Sporting : Griiise, La musicale comédie des comédies musicales (Spectacle musical tout public).

Le Quatuor de la Tour des Anges est de retour !

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de Podensac a invité le Quatuor de la Tour des anges qui viendra présenter son spectacle musical » Griise « , à la salle des fêtes Le Sporting samedi 4 novembre, à 20h30.

Avec Griiise, « Musicale Comédie des Comédies Musicales », la Compagnie Les Pièces Jointes a eu la volonté de reprendre les personnages de son premier spectacle, Le Quatuor de la Tour des Anges, et de faire une suite autour des comédies musicales. Ce quatuor vocal humoristique propose des chants a cappella, des tableaux chorégraphiés et des hommages au septième art. Les arrangements de Gilles Bordonneau donnent une couleur musicale singulière à ce spectacle..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

Sporting

Podensac 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 4, 2023, 8:30pm, Salle des fêtes Le Sporting: Griiise, La musicale comédie des comédies musicales (Musical for all audiences).

The Quatuor de la Tour des Anges is back!

As part of its cultural program, the town of Podensac has invited the Quatuor de la Tour des Anges to present its musical show « Griise », at the Salle des Fêtes Le Sporting on Saturday November 4, at 8:30pm.

With Griiise, « Musicale Comédie des Comédies Musicales », Compagnie Les Pièces Jointes has decided to take up the characters from its first show, Le Quatuor de la Tour des Anges, and create a sequel based on musicals. This humorous vocal quartet offers a cappella singing, choreographed tableaux and tributes to the seventh art. Gilles Bordonneau’s arrangements lend a singular musical color to the show.

Sábado 4 de noviembre de 2023, 20:30 h, Sala de fiestas Le Sporting: Griiise, La musicale comédie des comédies musicales (Musical para todos los públicos).

¡Vuelve el Quatuor de la Tour des Anges!

En el marco de su programación cultural, la ciudad de Podensac ha invitado al Quatuor de la Tour des Anges a presentar su musical « Griise » en la sala de fiestas Le Sporting el sábado 4 de noviembre a las 20:30 h.

Con Griiise, « Musicale Comédie des Comédies Musicales », la Compagnie Les Pièces Jointes ha querido retomar los personajes de su primer espectáculo, Le Quatuor de la Tour des Anges, y crear una continuación basada en los musicales. Este cuarteto vocal humorístico ofrece canto a capela, cuadros coreografiados y homenajes al séptimo arte. Los arreglos de Gilles Bordonneau dan al espectáculo un sabor musical único.

Samstag, 4. November 2023, 20.30 Uhr Festsaal Le Sporting: Griiise, Die musikalische Komödie der Musicals (Musikalische Show für alle Altersgruppen).

Das Quatuor de la Tour des Anges ist wieder da!

Im Rahmen ihres Kulturprogramms hat die Stadt Podensac das Quatuor de la Tour des Anges eingeladen, das sein Musical « Griise » am Samstag, den 4. November, um 20.30 Uhr im Festsaal Le Sporting aufführen wird.

Mit Griiise, « Musical Comédie des Comédies Musicales », hatte die Compagnie Les Pièces Jointes den Wunsch, die Figuren aus ihrem ersten Stück, Le Quatuor de la Tour des Anges, wieder aufzunehmen und eine Fortsetzung rund um Musicals zu machen. Dieses humorvolle Vokalquartett bietet A-cappella-Gesang, choreografierte Bilder und Hommagen an die siebte Kunst. Die Arrangements von Gilles Bordonneau verleihen der Aufführung eine einzigartige musikalische Farbe.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Cadillac-Podensac