Sporting for change Marseille 4e Arrondissement, 25 juin 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Sporting for change Complexe sportif Vallier 20 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement

2022-06-25 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-25 17:00:00 17:00:00 Complexe sportif Vallier 20 Boulevard Boisson

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

4 compétitions locales, régionale et internationale :

Dès 10h 2e Handi-Mondial à Pétanque

Dès 11h 5e International de judo vétéran

Dès 14h 5e Open d’échecs

Départ 16h 5e course « les rubans colorés de la Wonder Woman.



Thématique: sénior et handicap

Les plus du Sporting 4 Change by Ficorec :

Tout au long de la journée le sport santé et bien-être, et initiations sportives gratuites adaptées et ouvertes à tous.

Après-midi : inclusion sociale et souvenir Photomaton

17h15 discours officiel

18h15 clôture de fin d’année 2020/2022 en présence des judokas de AJCM Judo

5e édition du village sportif accueillant des animations sportives inclusives gratuites, des tables rondes seniors et handicap.

Complexe sportif Vallier 20 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de MarseilleProvence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille