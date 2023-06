Séjour sportif à Sportica Sportica Gravelines et base nautique Jean Binard Gravelines, 5 août 2023, Gravelines.

Séjour sportif à Sportica 5 – 12 août Sportica Gravelines et base nautique Jean Binard 50 euros la semaine transport compris, avec une prise en charge VACAF possible selon le quotient familial

Sportica est un complexe sportif, espace de grands moments que les enfants n’oublieront pas. C’est un lieu incontournable de la région des Hauts de France, Sportica est un complexe multisports couvert de 25 000m². Dédié aux sports et aux loisirs, il est situé au cœur de l’Europe. Sa position stratégique entre trois capitales (moins de 90min de Paris, 2h00 de Londres et Bruxelles), le place au croisement des axes autoroutiers desservant Lille, Arras et Calais. Il est implanté à Gravelines (élue 2 fois « ville la plus sportive de France) à mi-chemin entre la plage, le port de plaisance et la ville fortifiée.

À travers ce séjour, le centre social Marcel Bertrand souhaite permettre aux enfants d’accéder à des vacances de qualité, dans un cadre de confiance, en lien avec le projet pédagogique de la structure.

Les séjours sont des périodes importantes pour les enfants, une parenthèse nécessaire pour rompre avec le quotidien entre l’école et la maison, tout en garantissant une continuité pédagogique. C’est l’occasion de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux endroits.

Ce séjour s’adresse aux enfants de 6 à 11 ans et offre une gamme d’activités adaptées et encadrés par une équipe de professionnels expérimentés et diplômés.

Il sera organisé avec soin pour permettre aux enfants de découvrir un environnement différent, des activités éducatives et de vivre une expérience enrichissante de vie collective. Les enfants pourront ainsi, s’épanouir dans des activités innovantes, et découvir un environnement différent en toute sécurité.

