Séjour Sportica 17 – 24 décembre Sportica Gravelines et base nautique Jean Binard

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Sportica Gravelines et base nautique Jean Binard Boulevard de l’Europe, 59820 Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France Le Centre Social Pablo Picasso organise, du 17 au 24 Décembre, un séjour au centre sportif Sportica dans la ville de Gravelines. Le séjour est à destination des jeunes de 11 à 14 ans. Les jeunes auront l’occasion de pratiquer du badminton,ping-pong,natation,bowling … Tous les matins, un temps d’apprentissage de deux heures sera mis en place. Ces temps seront menés de manière ludique et pédagogique.

Lieu Sportica Gravelines et base nautique Jean Binard Adresse Boulevard de l'Europe, 59820 Gravelines Ville Gravelines Age minimum 11 Age maximum 14

