du lundi 12 juillet au vendredi 23 juillet

Venez en famille, entre amis ou seul vous initier à un sport Chacun vient et part quand il le souhaite entre 16h30 et 19h30 Adriers : Lundi 12 = Foot – Lundi 19 = Gym douce, Cardio & Step Mouterre : Mardi 13 = Cirque – Mardi 20 = Pétanque, palet Usson : Mercredi 14 = Tennis – Mercredi 21 = Kuduro L’Isle Jourdain : Jeudi 15 = E-sport & sports co – Jeudi 22 = Paddle Le Vigeant : Vendredi 16 = Mini-mot, Courir & rouler – Vendredi 23 = Equitation Tout enfant mineur devra être accompagné d’un adulte responsable, ce dernier devra rester présent toute la séance. Les activités proposées sont physiques et peuvent présenter un risque entrainant des blessures, toutes personnes ayant des problématiques de santé en contre-indication avec ces pratiques ne doivent pas s’engager. Venez avec une tenue sportive et de l’eau… le matériel est fourni (sauf sur le circuit : rollers, vélo…)

Ticket(s) en vente à la MJC ou sur place (par participant)1€ la séance / 4€ les 5 (adhérents) – 2€ la séance / 8€ les 5 (non-adhérents)

