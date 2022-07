Sportez-vous bien au parc Saint-Pierre Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Sportez-vous bien au parc Saint-Pierre Amiens, 4 juillet 2022, Amiens. Sportez-vous bien au parc Saint-Pierre

Rue du grand marais Amiens Somme

2022-07-04 – 2022-08-26 Amiens

Somme ALERTE DÉLUGE D’ÉNERGIE ! Du lundi au vendredi la direction des sports d’Amiens métropole organise des activités sportives gratuites encadrées par les éducateurs sportifs d’Amiens métropole au parc du grand-marais DU 4 JUILLET AU 26 AOÛT >>> STAGES DÉCOUVERTE DU MATIN

Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Pour les 9-14 ans Escalade

Fitness kid

Kayak + stand up paddle

Multi-activités (course d’orientation, disc-golf, golf, spikeball, tir à l’arc, VTT)

VTT • Inscriptions à la semaine

06 10 47 22 49 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h sauf le mercredi après-midi). >>> ACTIVITÉS ADULTES

Du lundi au vendredi de 10h à 12h

Dès 16 ans Cardio-training ou remise en forme

Marche nordique

Lundi et vendredi : débutants

Mercredi : confirmés • Inscriptions : au chalet d’accueil >>> ACTIVITÉS SPORTIVES DE L’APRÈS-MIDI

De 14h à 17h, les mercredis en juillet

Dès 8 ans Course d’orientation

Disc Golf

Escalade

Espace Beach

Espace Kid (multi activités de 4 à 7 ans)

Golf

Kayak

Roller

Spikeball

Stand up paddle

Tir à l’arc

Parcours pédagogique de découverte du vélo (partenariat Buscyclette) •Inscriptions : au chalet d’accueil à 14h >>> PATINOIRE DU COLISEUM

TARIFS RENVERSANTS !

5€ ADULTE ET 3€ -16 ANS

Jusqu’au 31 août Location de patins incluse

Renseignements au 03 22 71 12 12

