SPORTEZ-VOUS BIEN AU CROISIC Le Croisic Le Croisic Catégories d’évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

SPORTEZ-VOUS BIEN AU CROISIC Le Croisic, 2 juillet 2022, Le Croisic. SPORTEZ-VOUS BIEN AU CROISIC

Le Croisic Loire-Atlantique

2022-07-02 – 2022-07-02 Le Croisic

Loire-Atlantique Sportez-vous bien au Croisic La Ville du Croisic organise un après-midi « Sportez vous bien au Croisic ! » avec le service des sports. Venez réaliser différents « défis sportifs » en famille ou entre amis.

Les équipes, composées de 8 participants maximum et avec au minimum 2 adultes et deux jeunes de moins de 16 ans, devront se mesurer au tir à l’arc, à la gymnastique, au tennis, au golf, au volley-ball, au football ainsi qu’à l’athlétisme grâce à la participation active des associations sportives Croisicaises.

Le service des sports proposera des défis avec des structures gonflables ainsi que d’autres ateliers…et une surprise finale! Cette journée sportive et festive sera animée par un DJ. Le FC Côte Sauvage proposera des grillades en fin d’après-midi (sur réservation). Ambiance et rires au programme.

Attention, le nombre d’équipes est limité, inscriptions jusqu’au 24 juin auprès du service des sports Renseignements et inscription (jusqu’au 24 juin) : Tél. 02 28 56 79 07 ou 06 79 44 79 63 ou 06 27 38 50 09.

Sportez-vous bien au Croisic (02 Juillet 2022) – Le Croisic Sportez-vous bien au Croisic La Ville du Croisic organise un après-midi « Sportez vous bien au Croisic ! » avec le service des sports. Venez réaliser différents « défis sportifs » en famille ou entre amis.

Les équipes, composées de 8 participants maximum et avec au minimum 2 adultes et deux jeunes de moins de 16 ans, devront se mesurer au tir à l’arc, à la gymnastique, au tennis, au golf, au volley-ball, au football ainsi qu’à l’athlétisme grâce à la participation active des associations sportives Croisicaises.

Le service des sports proposera des défis avec des structures gonflables ainsi que d’autres ateliers…et une surprise finale! Cette journée sportive et festive sera animée par un DJ. Le FC Côte Sauvage proposera des grillades en fin d’après-midi (sur réservation). Ambiance et rires au programme.

Attention, le nombre d’équipes est limité, inscriptions jusqu’au 24 juin auprès du service des sports Renseignements et inscription (jusqu’au 24 juin) : Tél. 02 28 56 79 07 ou 06 79 44 79 63 ou 06 27 38 50 09.

Sportez-vous bien au Croisic (02 Juillet 2022) – Le Croisic Le Croisic

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Other Lieu Le Croisic Adresse Le Croisic Loire-Atlantique Ville Le Croisic lieuville Le Croisic Departement Loire-Atlantique

Le Croisic Le Croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-croisic/

SPORTEZ-VOUS BIEN AU CROISIC Le Croisic 2022-07-02 was last modified: by SPORTEZ-VOUS BIEN AU CROISIC Le Croisic Le Croisic 2 juillet 2022 Le Croisic, Loire-Atlantique

Le Croisic Loire-Atlantique