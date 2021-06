Sportez-vous bien 2021 Marmande, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Marmande.

Sportez-vous bien 2021 2021-07-07 09:00:00 – 2021-08-25 11:00:00

Marmande Lot-et-Garonne

Vous souhaitez améliorer votre santé et votre bien être, à plusieurs !

Vous avez envie de vous dépenser et vous dépasser en groupe, ensemble, de pratiquer une activité physique légère, modérée, dans la joie, la bonne humeur et la convivialité, tout en favorisant les échanges et les rencontres !

Alors, n’hésitez plus ! Venez toutes et tous nous rejoindre pour l’opération « Sportez-vous bien 2021 » à la Plaine de la Filhole, le Mercredi matin de 9h à 11h (Rendez-vous au Skate Park). Dates (7/14/21/28 Juillet et 4/11/18/25 Août).

Stéphane Marrot, Agent Territorial à la Mairie de Marmande, diplômé d’Etat BPJEPS, vous y attendra avec grand plaisir et vous encadrera pour de la Marche, Gym, Stretching, et autres.

Pour toutes les personnes, désireuses d’avoir des renseignements complémentaires, nous vous encourageons à téléphoner à M. PESO Philippe au 06 75 18 08 84.



