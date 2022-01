SPORT – YOGA GÉANT POUR L’ÉGALITÉ HOMME FEMME Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

SPORT – YOGA GÉANT POUR L’ÉGALITÉ HOMME FEMME Metz, 8 mars 2022, Metz. SPORT – YOGA GÉANT POUR L’ÉGALITÉ HOMME FEMME LES ARÊNES 5 avenue Louis Débonnaire Metz

2022-03-08 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-08 LES ARÊNES 5 avenue Louis Débonnaire

Metz Moselle Metz Planet Aventure Organisation, association messine œuvrant dans le domaine sportif et soutenant depuis plusieurs années la lutte contre les violences faites aux femmes, organise un événement permettant visibilité et sensibilisation : Déroulement de la soirée : 20h30 : Accueil et présentation des dispositifs et réseaux d’aide aux femmes

20h45 : Début du cours – Pratique de yoga

21h45 : Moment convivial autour d’un thé et échanges avec les associations

22h : Fin

Tous les participants recevront un tee shirt VIOLET avec le ruban blanc contre la violence machiste. Inscription obligatoire Accueil LES ARÊNES 5 avenue Louis Débonnaire Metz

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Metz Adresse LES ARÊNES 5 avenue Louis Débonnaire Ville Metz lieuville LES ARÊNES 5 avenue Louis Débonnaire Metz Departement Moselle

Metz Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

SPORT – YOGA GÉANT POUR L’ÉGALITÉ HOMME FEMME Metz 2022-03-08 was last modified: by SPORT – YOGA GÉANT POUR L’ÉGALITÉ HOMME FEMME Metz Metz 8 mars 2022 Metz Moselle

Metz Moselle