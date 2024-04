Sport Voile XPO Lasagna Cup La Rochelle, dimanche 5 mai 2024.

Sport Voile XPO Lasagna Cup La Rochelle Charente-Maritime

Cette année encore, la société XPO organise sa fameuse régate conviviale et gastronomique XPO Lasagna Cup, une régate multi-supports et multigénérationnelle.

Les supports acceptés Habitable, Voile légère et Voile radiocommandée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-06

Port de Plaisance des Minimes

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

L’événement Sport Voile XPO Lasagna Cup La Rochelle a été mis à jour le 2024-03-28 par La Rochelle Tourisme