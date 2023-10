Sport – Tournoi des fiertés Roucoulettes Handball Gymnase Auguste Renoir Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Sport – Tournoi des fiertés Roucoulettes Handball Gymnase Auguste Renoir Paris, 12 novembre 2023, Paris. Le dimanche 12 novembre 2023

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Venez assister à des tournois de handball afin de promouvoir l’inclusion, la mixité et célébrer la diversité. 9h-18h : Tournoi équipes mixtes – Gymnase Auguste Renoir, 207 rue Raymond Losserand Gymnase Auguste Renoir 207 rue Raymond Losserand 75014 Paris Contact :

