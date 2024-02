Sport toujours Place du Maréchal Juin Lons-le-Saunier, jeudi 21 mars 2024.

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, l’Atelier de l’Exil vous propose 3 soirées :

– « A bicycletteueu », soirée lecture et vélo, le 21/03 à 19h30, lecture des textes et rencontre sportives,

– « En garde », soirée lecture et escrime, le 22/03 à 19h30, lecture des textes et rencontre sportives,

– « Sport, moi jamais », lecture spectacle, le 23/03 à 19h30, mise en espace d’extraits de textes avec Mattéo Duluc et Théodora Spasinopoulou.

Réservation obligatoire 15 15 EUR.

Début : 2024-03-21 19:30:00

fin : 2024-03-23 21:00:00

Place du Maréchal Juin Atelier de l’Exil

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté atelier.exil@gmail.com

