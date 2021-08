Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains, Calvados Sport sur la plage: gymnastique pour tous, stretching actif Arromanches-les-Bains Arromanches-les-Bains Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains

Calvados

Sport sur la plage: gymnastique pour tous, stretching actif Arromanches-les-Bains, 18 août 2021, Arromanches-les-Bains. Sport sur la plage: gymnastique pour tous, stretching actif 2021-08-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-18 15:45:00 15:45:00 Place du 6 Juin 1944 7 place du 6 juin 1944

Arromanches-les-Bains Calvados Forme, fitness, musculation. Nizar (notre coach sportif diplômé) en collaboration avec Arromanches Loisirs Culture, pense à votre santé.

Au programme: 15h Gymnastique pour tous

15h45: Stretching actif

Rendez-vous sur le sable (salle des fêtes en cas de mauvais temps). dernière mise à jour : 2021-08-12 par

Détails Catégories d’évènement: Arromanches-les-Bains, Calvados Autres Lieu Arromanches-les-Bains Adresse Place du 6 Juin 1944 7 place du 6 juin 1944 Ville Arromanches-les-Bains