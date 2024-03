Sport séniors en plein air : activités gymnastique douce, qi gong, gym boxe et kung fu par ensemble et solidaires – union nationale retraites et personnes âgées – fédération de Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au dimanche 01 décembre 2024 :

.Public adultes. A partir de 55 ans. gratuit

Seniors, remettez-vous en forme gratuitement grâce aux clubs de l’appel à projets « Sport seniors en plein air ». Sur des terrains en accès libre ou dans les parcs et jardins, trouvez votre bonheur parmi la cinquantaines de créneaux disponibles !

Ensemble et solidaires – union nationale retraites et personnes âgées – fédération de Paris vous propose des séances de gymnastique douce, qi gong, gym boxe et kung fu.



Lieu multiple

