2022-05-03 09:00:00 – 2022-05-03 12:00:00 « Seniors, à nous la forme » : activités physiques adaptées et ateliers de prévention santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.

9h : accueil

9h30-10h30 : activités

10h30-10h45 : pause

10h45-12h : activités

Gratuit. Sur inscription.

Conseil départemental, direction des sports 06 30 96 10 72

Lien d’inscription : https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/ « Seniors, à nous la forme » : activités physiques adaptées et ateliers de prévention santé pour les Périgordins de plus de 60 ans.

Lien d'inscription : https://demarches.dordogne.fr/cd/seniors-forme/

