SPORT SANTÉ SENIOR Saint-Guiraud, dimanche 17 mars 2024.

SPORT SANTÉ SENIOR Saint-Guiraud Hérault

Départ de la randonnée depuis salle Bellevue de Saint-Guiraud

-entre 9h30 et 10h30,

-entre 11h et 14h à St Saturnin de Lucian (salle des fêtes) pour un repas convivial et des activités sportives

-entre 13h et 16h à St Guiraud (salle Bellevue) pour des activités sportives, des stands préventions et un Thé Dansant à partir de 14h.

A savoir commande de repas possible sur réservation par SMS au 06 75 93 23 07 Taboulé / Macaronnade (Fruits de mer) / Tarte auxpommes / Café ( Prix 17€ ). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

10 Chemin de la Procession

Saint-Guiraud 34725 Hérault Occitanie

L’événement SPORT SANTÉ SENIOR Saint-Guiraud a été mis à jour le 2024-02-23 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT