SPORT SANTÉ : LE DÉFI 15 KM À LA NAGE DE CLÉMENCE GUALY
La Grande-Motte, 18 juin 2022

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 16:00:00

Au départ du Point Zéro à la Grande Motte, elle ralliera à la nage, en relais avec Jacques Tuset et Ludivine Blanc, nageurs de l’extrême, l’Institut Saint Pierre de Palavas les Flots, soit un parcours de 15 km en mer.

Avec le concours de l’association Aqua Love, de l’Institut Saint Pierre, des Villes de la Grande Motte et de Palavas les Flots, du Département de l’Hérault et le soutien logistique d’Hérault Sport, de nombreuses animations, ainsi que trois conférences grand public sur le thème « Sport Santé pour les enfants et les adultes », sont prévues entre 10h et 16h sur le site de l’arrivée sur la rive droite palavasienne. Clémence, Jacques et Ludivine sont attendus à Palavas les Flots vers 15h.

Clémence Gualy est atteinte d’une maladie génétique assez rare dite « Cardiomyopathie Hypertrophique », qualifiée aussi d’obstructive due à une anomalie du gène MYH7.

Horaires :

9h – Départ du Défi Point Zéro – la Grande Motte

10h – Début des animations – Plage de l’Institut Saint Pierre – Palavas les Flots

Stands santé – activités ludiques Cerf-volant, Paddle…démonstration de Kitefoil par Anaïs-Mai Desjardins

14h – Conférences

15h – Arrivée de Clémence Gualy

Organisé par la Fédération Française de Cardiologie, le Grand Défi de Clémence Gualy, en faveur d’un fond de recherche sur les cardiomyopathies héréditaires, se déroulera le samedi 18 juin.

asso-cardio-lr@bbox.fr +33 4 67 04 85 18 http://www.fedecardio-lr.com/cardiomyopathie-conference-2021-2022

