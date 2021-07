Sport-santé : Escrime SantéManger Bouger ! La Douze, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, La Douze.

La Douze Dordogne

Samedi 25 septembre

Saurez-vous relever nos mini-défis les JO de l’escrime ? Venez découvrir une pratique sportive labellisée « Sport-santé », mais aussi le zéro déchet et l’éco responsabilité. Rendez-vous pour un moment d’initiation sportive qui vous parlera aussi de consommation responsable et équilibrée, de Manger localement, de saison et des circuits de proximité.

Tout public à partir de 8 ans, enfants accompagnés.

+33 5 25 41 34 53

