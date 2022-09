OCTOBRE ROSE – SPORT SANTE AU FEMININ sport sante au féminin Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

SPORT SANTE AU FEMININ vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose sport sante au féminin 10 rue boileau, limoges Montjovis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:sportetsanteaufeminin@gmail.com »}, {« link »: « https://fr-fr.facebook.com/sportetsanteaufeminin/ »}] Une séance accessible gratuitement par semaine selon le planning suivant :

– tous les mercredis d’octobre 19h30 : une séance de Zumba

– tous les jeudis d’octobre 18h20 : une séance de yoga

– tous les vendredis d’octobre 17h45 : une séance de Pilates Adresse : 10 rue Boileau, 87000 Limoges

Téléphone : 06 79 50 38 19 Yoga, renforcement musculaire, zumba

Monsieur Laurent LASALVARY

06 79 50 38 19

