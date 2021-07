Paris Kiosque du parc Montsouris Paris Sport – Relaxation pour femmes Kiosque du parc Montsouris Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sport – Relaxation pour femmes Kiosque du parc Montsouris, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 18 juillet 2021

de 10h30 à 11h30

Le jeudi 16 septembre 2021

de 18h à 19h30

gratuit

Ancrage au féminin et méditation au programme, pour un moment zen entre femmes. Deux activités bien-être pour femmes, de pleine conscience : séance de relaxation corporelle énergétique. Ancrage au féminin, souplesse et séance de méditation guidée : prise de conscience, écoute et acceptation de soi. Événements -> Événement sportif Kiosque du parc Montsouris Allée du lac Paris 75014 Contact :Fatiha Saïd Événements -> Événement sportif Plein air;Sport

Date complète :

2021-07-18T10:30:00+02:00_2021-07-18T11:30:00+02:00;2021-09-16T18:00:00+02:00_2021-09-16T19:30:00+02:00

MA14 / Luciole

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Kiosque du parc Montsouris Adresse Allée du lac Ville Paris lieuville Kiosque du parc Montsouris Paris