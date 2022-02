Sport – Raid des baleines – Trophée Jacques Boisnard La Rochelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

Sport – Raid des baleines – Trophée Jacques Boisnard
Esplanade Saint Jean D'Acre ASPTT La Rochelle
La Rochelle

2022-06-11 – 2022-06-12
Esplanade Saint Jean D'Acre ASPTT La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime Epreuve comptant pour le championnat de France des Raid catamarans de sport longue distance. +33 5 46 41 18 47 http://raid.des.baleines.free.fr/ Esplanade Saint Jean D’Acre ASPTT La Rochelle La Rochelle

