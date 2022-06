Sport : Pilates, 25 juillet 2022, .

Sport : Pilates



2022-07-25 09:15:00 – 2022-07-25 10:15:00

EUR 10 10 Pendant 1H vous pourrez faire du :

Renforcement musculaire, souplesse, équilibre, force, puissance musculaire, amélioration de la circulation sanguine, respiration, concentration, les maux de dos disparaissent, le ventre se raffermit (travail du transverse), le corps devient plus fort, plus souple, plus ferme.

Les cours s’adressent à tous publics.

les exercices ne sont ni violents, ni traumatisant pour le corps, femmes, hommes, sportifs seniors, stressés, fatigués, souffrant de raideurs, femme enceinte, ados…

Le Pilates est une méthode douce de renforcement musculaire des muscles profonds, responsables de la posture basé sur la respiration thoracique latérale.

