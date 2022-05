Sport-Open des 40 ans du squash club flérien Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Sport-Open des 40 ans du squash club flérien Flers, 20 mai 2022, Flers. Sport-Open des 40 ans du squash club flérien Flers

2022-05-20 08:30:00 – 2022-05-20 21:00:00

Flers Orne Le squash de Flers organise son tournoi et fête ses 40 ans. Un match exhibition entre Auguste Dussourd (N° 5 français) et Manuel Paquemar (N°11 français) ouvrira ce week-end de compétition. Le squash de Flers organise son tournoi et fête ses 40 ans. Un match exhibition entre Auguste Dussourd (N° 5 français) et Manuel Paquemar (N°11 français) ouvrira ce week-end de compétition. flersquash@wanadoo.fr +33 6 80 35 41 31 Le squash de Flers organise son tournoi et fête ses 40 ans. Un match exhibition entre Auguste Dussourd (N° 5 français) et Manuel Paquemar (N°11 français) ouvrira ce week-end de compétition. Flers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers Departement Orne

Flers Flers Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/flers/

Sport-Open des 40 ans du squash club flérien Flers 2022-05-20 was last modified: by Sport-Open des 40 ans du squash club flérien Flers Flers 20 mai 2022 Flers Orne

Flers Orne