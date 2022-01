SPORT NUMÉRIQUE : L’ORGANISATION SPORTIVE DE DEMAIN ? Montpellier, 7 février 2022, Montpellier.

SPORT NUMÉRIQUE : L’ORGANISATION SPORTIVE DE DEMAIN ? Montpellier

2022-02-07 09:00:00 09:00:00 – 2022-02-07 17:00:00 17:00:00

Montpellier Hérault

Créée afin de sensibiliser aux enjeux, aux usages et aux outils numériques du sport cette rencontre annuelle propose l’intervention de plusieurs spécialistes du Sport et du Numérique. L’innovation des usages et technologies numériques sera au cœur des débats.

Dès 9h30, Marie Passieux, Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Hérault, Déléguée aux Sports et aux Loisirs, Présidente d’Hérault Sport accueillera, dans l’amphithéâtre de pierresvives, les professionnels du secteur du sport connecté, les dirigeants, bénévoles et salariés des fédérations sportives de l’Hérault.

Hérault Sport propose, avec le concours du Département de l’Hérault et la participation de la Mêlée Numérique, à destination des acteurs du sport héraultais, ce rendez-vous récurrent ayant pour thème cette année « l’Organisation Sportive de Demain ».

eric.bosc@heraultsport.fr +33 4 67 67 38 00

