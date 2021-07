Trémargat Tremargad - Trémargat Côtes-d'Armor, Trémargat Sport nature en Kreiz-Breizh (Camp d’été en breton, 8-12 ans) Tremargad – Trémargat Trémargat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trémargat

Sport nature en Kreiz-Breizh (Camp d'été en breton, 8-12 ans) Tremargad – Trémargat, 15 août 2021-15 août 2021, Trémargat.

du dimanche 15 août au samedi 21 août à Tremargad – Trémargat

Dans cet environnement boisé, nous nous amuserons avec des activités sportives : du kayak, du tir à l’arc, de la grimpe d’arbre… et pourquoi pas une balade randonnée dans les gorges de Toul Goulig ? Les cinq sens en éveil, nous serons attentifs à la faune et la flore sauvages lors de nos sorties. Peut-être surprendrons-nous un chevreuil en quête de nourriture ? Peut être entendrons-nous le hululement de la chouette hulotte au crépuscule ? Ce sera notre tour alors de faire du bruit autour du feu : chant et danse à notre guise…

Tarif : 305 €

Nous camperons à la base nature de Penn Ar C’hoad à Trémargat, face au lac de Kerne-Uhel dans un environnement boisé ! Organisé par le Centre Forêt Bocage de la Chapelle-Neuve. Tremargad – Trémargat 22110 Trémargat Trémargat Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T09:00:00 2021-08-15T23:59:00;2021-08-16T00:00:00 2021-08-16T23:59:00;2021-08-17T00:00:00 2021-08-17T23:59:00;2021-08-18T00:00:00 2021-08-18T23:59:00;2021-08-19T00:00:00 2021-08-19T23:59:00;2021-08-20T00:00:00 2021-08-20T23:59:00;2021-08-21T00:00:00 2021-08-21T17:00:00

